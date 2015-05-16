بالفيديو.. لحظة الحكم علي «مرسي» والمتهمون في قضيتي «الهروب» و«التخابر»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع حماس»، بإرسال أوراق 16 متهمًا لفضيلة مفتي الجمهورية؛ وعلى رأسهم خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، ومحمود عزت، وذلك لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون؛ والمعروفة إعلاميا بـ «الهروب الكبير»، بإرسال أوراق 106 متهمين لفضيلة المفتي؛ لإبداء الرأي القانوني، على رأسهم محمد مرسي، محمد بديع، محمود عزت، يوسف القرضاوي، رشاد البيومي، محمد البلتاجي، سعد الكتاتني.

" frameborder="0">