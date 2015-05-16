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ممارسة الرجال المسنين للرياضة يطيل متوسط أعمارهم 5 سنوات

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ممارسة الرجال المسنين للرياضة يطيل متوسط أعمارهم 5 سنوات ممارسة الرجال المسنين للرياضة يطيل متوسط أعمارهم 5 سنوات
أظهرت دراسة نرويجية حديثة أن ممارسة الرجال المتقدمين فى السن للرياضة لمدة نصف ساعة فقط معظم أيام الأسبوع، يمكن أن يساعد فى إطالة أعمارهم بنحو خمس سنوات.

وتشير الدراسة، التى أجرتها كلية العلوم الرياضية فى اوسلو، إلى أن الرجال المسنين الذين يعززون مستوى نشاطهم البدنى يقدمون فوائد لصحتهم تساوى الإقلاع عن التدخين.

ووجد القائمون على الدراسة، وفقا لصحيفة /ديلى تلجراف/ البريطانية، أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة ست مرات فى الأسبوع ترتبط بخفض خطر الوفاة عند الرجال فى سن السبعين بنسبة 40%.

وقال الباحثون إنه حتى الرجال المسنين الذين يمارسون خفيفة لمدة ساعة فقط يوميا يكونون أقل عرضة لخطر الوفاة مقارنة بأقرانهم الذين لا يمارسون أى نشاط بدنى على الإطلاق.

وأضافوا أن الرجال المتقدمين فى العمر، الذين يمارسون الرياضة بانتظام حتى وإن كانت خفيفة يعيشون فى المتوسط خمس سنوات أطول ممن لا يمارسون أى نشاط، وأنه كلما زاد وقت التدريب النشط، كلما انخفض خطر الوفاة، مع انخفاض هذا الخطر بنحو 50% للذين يمارسون الرياضة أكثر من ثلاث ساعات أسبوعيا.

وتتضمن فوائد الرياضة لاسيما للمتقدمين فى العمر خفض مخاطر أمراض القلب والسكر والسرطان والحفاظ على وزن صحى.

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مصر 365

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