أعراض وطرق تشخيص الحمل خارج الرحم

أرسلت قارئة تسأل عن الحمل خارج الرحم وأعراضه وكيفية تشخيصه؟>وأجاب الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، بأن الحمل خارج الرحم يطلق عليه "الحمل المهاجر"، وذلك لأنه يحدث فى مكان غير المكان المخصص للحمل وهو الرحم، وهذا النوع من الحمل يحدث لكل امرأة ما بين كل 100 امراة، وقد يحدث الحمل فى المبيض أو الجزء السفلى للرحم، وهو يعد نادرًا وغير منتشر الحدوث.

ويتابع د. وائل، أن أعراض الحمل خارج الرحم تشبه أعراض الحمل الطبيعى، ولكن هناك بعض الأعراض التى يتوجب أخذ الحذر منها كألم أسفل البطن، أو حدوث نزيف مهبلى.

ويضيف استشارى النساء والتوليد، أن من أهم الوسائل التى تشخص الحمل خارج الرحم، هى إجراء فحص الدم للحمل الرقمى، لأنه يساعد على معرفه مستوى هرمون الحمل فى الدم، وأيضا الفحص بالسونار المهبلى يظهر الحمل خارج الرحم، وفى هذه الحالة يجب الخضوع لعملية تنظيف والتخلص من هذا الجنين المهاجر.