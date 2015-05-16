وداعًا لعمليات شد الوجه.. "البوتكس والفيلر" بدائل مناسبة

البشرة سر جمال المرأة ولذلك تتفنن كل امرأة فى الحفاظ عليها والحد من ظهور علامات التقدم فى العمر، فتلجأ لعمليات شد الوجه، وذلك للحد من ظهور التجاعيد المرتبطة بالسن.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور حاتم السحار، استشارى جراحات التجميل، ومدرس جراحة التجميل فى كلية طب القاهرة، إلى أن عمليات شد الوجه انتهت أو قل التعامل بها بعد ظهور الحقن بالبوتوكس أو الفيلر فاحتلوا مكانتها، وتجنب تكاليف العملية.

ويتابع مدرس جراحة التجميل، أنه يعد الخضوع لعمليات شد الوجه قد يضعف الصحة وذلك لأنها عملية ليست ببسيطة، وحقن البوتكس والفيلر أوقف الخضوع لمثل هذه العمليات، لتتم داخل العيادة دون الدخول لغرفة العمليات.

ويضيف استشارى جراحات التجميل، أن هناك حالة واحدة فقط هى التى لا يصلح فيها الحقن بالبوتكس والفيلر وهى نزول الخدين وعلامات التكسير والتجاعيد فى الرقبة.

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