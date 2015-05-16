بالصور.. زفاف الفنان شريف رمزى وريهام أيمن

أقيم حفل زفاف الفنان شريف رمزى على الفنانة ريهام أيمن، أمس الجمعة، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين والأسرة، تداولوا بعض الصور للعروسين خلال الاحتفال على مواقع التواصل الاجتماعى لتهنئتهما.

> وتعد ريهام أيمن، الزوجة الثانية لشريف رمزي، والذي انفصل عن منة كريمة الفنان حسين فهمى والفنانة ميرفت أمين منذ 4 سنوات.