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إحالة أوراق مرسى و106 آخرين بقضية الهروب من سجن وادى النطرون للمفتى

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إحالة أوراق مرسى و106 آخرين بقضية الهروب من سجن وادى النطرون للمفتى إحالة أوراق مرسى و106 آخرين بقضية الهروب من سجن وادى النطرون للمفتى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم السبت بأكاديمية الشرطة، إحالة أوراق المتهمين فى قضية الهروب من وادى النطرون إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فيما ورد من اتهامات لـ 107متهم منهم 101 هاربين و6 محبوسين من رموز الجماعة أبرزهم "محمد مرسى، سعد الكتاتنى، عصام العريان ويوسف القرضاوى" وحددت جلسة 2 يونيو، للحكم فى القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق، وأحمد جاد وأحمد رضا.


>ايداع مرسى والإخوان القفص الزجاجى للحكم عليهم بـ"الهروب من وادى النطرون"
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مرسى يصل أكاديمية الشرطة لحضور جلسة الحكم بقضيتى التخابر والهروب
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