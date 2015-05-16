نجل مرسى يحرض على التصعيد بعد إحالة أوراق والده للمفتى بقضية وادى النطرون

فى أول تعليق على الحكم الصادر على الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية الهروب فى قضية وادى النطرون، بالإعدام، قلل أسامة مرسى نجل الرئيس المعزول من الأحكام الصادرة اليوم ضد والده وعدد من جماعة الإخوان الإرهابية.

وحرض نجل مرسى فى تصريح مقتضب عبر صفحته على "فيس بوك" عناصر الإخوان على التصعيد.

- مرسى يصل أكاديمية الشرطة لحضور جلسة الحكم بقضيتى التخابر والهروب

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- وصول المتهمين بقضيتى التخابر والهروب لمقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة

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- استنفار أمنى بمحيط أكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم بقضية التخابر مع حماس

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