مصدر بـ"أمن الجيزة": عناصر إخوانية وإرهابية وراء اغتيال أمين شرطة كرداسة

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن عناصر إخوانية وجماعات إرهابية وراء اغتيال أمين الشرطة بكرداسة، خاصة أنه يعمل بجهاز الأمن الوطنى .

وأضاف المصدر أن التحريات والمعلومات تشير إلى أن الجناة من داخل مدينة كرداسة، وربما يكونون من أقارب بعض المتهمين فى مذبحة مركز الشرطة أو المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد فى قضايا عنف .

وأردف المصدر، أن أجهزة الأمن ضبطت مجموعة من الأشخاص أشارت إليهم أصابع الاتهام ويخضعون للاستجواب.

وكان 6 أشخاص ملثمين ومسلحين يستقلون ثلاث دراجات نارية، أطلقوا أعيرة نارية تجاه أمين الشرطة أحمد عبد الله عبد العال صالح "من قوة قطاع الأمن الوطنى"أثناء خروجه من مركز شباب قرية بنى مجدول بكرداسة بالجيزة، مما أدى إلى استشهاده، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها فى ملاحقة وضبط الجناة.

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