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محافظ القاهرة يحيل مسئولى لجنة بمدرسة قاسم أمين الإعدادية للتحقيق

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محافظ القاهرة يحيل مسئولى لجنة بمدرسة قاسم أمين الإعدادية للتحقيق محافظ القاهرة يحيل مسئولى لجنة بمدرسة قاسم أمين الإعدادية للتحقيق
أحال الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، رئيس لجنة امتحان مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية ومساعديه وجميع العاملين باللجنة للتحقيق لاكتشافه حمل الطلاب أجهزة تليفونات محمولة أثناء تأديتهم لامتحان الشهادة الإعدادية، جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة لبعض لجان امتحان نهاية العام للشهادة الإعدادية.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة بعدم السماح نهائياً بوجود أجهزة التليفون المحمول فى اللجان أثناء الامتحانات، وذلك لمنع الغش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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مصر 365