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انتحار سيدة مجهولة الهوية تحت عجلات القطار بالمنيا

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انتحار سيدة مجهولة الهوية تحت عجلات القطار بالمنيا انتحار سيدة مجهولة الهوية تحت عجلات القطار بالمنيا
ألقت سيدة بنفسها تحت عجلات القطار للتخلص من حياتها بمركز سمالوط، تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا إخطاراً من مأمور مركز شرطة سمالوط يفيد تلقيه بلاغاً من أمين الشرطة محمد عبد الموجود المعين بخدمة مزلقان سمالوط البحرى، بقيام سيدة مجهولة الهوية بالانتحار بإلقاء نفسها أمام القطار رقم 975 القادم من مدينة المنيا والمتجه للقاهرة، مما أدى إلى مصرعها فى الحال.

تم الانتقال إلى مكان الحادث وتبين أن الجثة لسيدة فى العقد الرابع من العمر وترتدى كامل ملابسها وقرط ذهبى بالأذن، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بنزيف بالأنف وكسور متفرقة بالرأس، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة التى باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائى باتخاذ إجراءات النشر عن الجثة وتحديد هويتها وكشف ملابسات وغموض الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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مصر 365