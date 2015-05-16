بلقيس تخلي مسؤوليتها عن الإنستغرام ومحمد عساف يغني في القاهرة

أطلق بعضٌ من النجوم على "تويتر"، خلال هذا الأسبوع، أعمالهم الجديدة، وأعلنوا عن الأعمال التي يتمّ التحضير لها، كما نشروا صوراً من مواقع تصوير الفيديو كليبات والمسلسلات، فيما لم يخلُ "تويتر" من التغريدات المهنّئة، إن كان على الصعيد الفني أو الشخصيّ.



إليسا تحتفل

أطلقت إليسا فيديو كليب أغنية "يا مرايتي"، فتلقّت العديد من التهاني والتغريدات المباركة. وكانت قد أطلقت قبل أيّام برومو الأغنية.

وفي السياق نفسه، لا تزال إليسا تحتفل بنسبة المشاهدة العالية لأغنية "موطني".



لطيفة وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نشرت لطيفة التونسية صوراً جمعتها بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة إطلاق أغنية "رسالة الأمة"، التي كتب كلماتها سمو الشيخ محمد، وأدّتها غناءً لطيفة، إلى جانب الفنان لطفي بوشناق.



نجمات يُهنّئن كارول سماحة بمناسبة حملها

بعد أن أعلنت الفنانة كارول سماحة خبر حملها من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، تلقّت الفنانة التهاني من معجبيها ومن زملائها في الوسط الفني، فكان من أبرز المهنّئين النجمة سيرين عبد النور، التي كتبت لها على "تويتر": "مبروك الله يخلصك بالسلامة". أمّا نوال الزغبي فكتبت لها بالإنجليزية: "مبروك كارول أنا سعيدة من أجلك كثيراً، لأنّ الأمومة هي أسعد هدية يقدّمها الله للمرأة". بدورها، ورد الخال عبّرت عن سعادتها بالخبر على طريقتها الخاصة، فكتبت لها: "شو حلوة هالخبرية! ألف مبروك يا أحلى كارول..! وهلق أكيد الفن صار أحلى! وزاد عليه فن الأمومة".



راغب علامة يطلق هاشتاغ من أجل السلام

أطلق الفنان راغب علامة هاشتاغ خلال برنامج "أكس فاكتور" بعنوان "عطونا السلام حتى"، ولقد أصبح الهاشتاغ خلال هذا الأسبوع الأكثر تداولاً على "تويتر".



أعمال جديدة وصور من مواقع تصوير

أعلنت مريام فارس أنّ كليب "آمان" سيُطلق في غضون ساعات، وكتبت: "ما هي إلا ساعات قليلة ويبصر فيديو كليب "آمان".

أما شذى حسون فتُقيم في بيروت هذه الأيام من أجل تصوير أغنية "ولهانة". وخلال وجودها في لبنان التقت الفنان راغب علامة.

نشر الفنان محمد عساف صورة له من موقع تصوير كليب "أيوة هغني" في القاهرة.

نشرت النجمة ألين لحود صورة جمعتها بالفنان أحمد السقا خلال تصوير مسلسل "ذهاب وعودة"، الذي سيعرض في رمضان المقبل.



نجمتان تتذكّران عصام بريدي بعد مرور شهر على رحيله

وبمناسبة مرور شهر على رحيل عصام بريدي، تذكّرت النجمتان ورد الخال وألين لحود الراحل، فنشرت لحود صورة جمعتهما به، وعبّرت عن اشتياقها له.

أما ورد الخال، فدعت زملاءها لتجمّع يوم الخميس في مطعم "قرنفل" لإحياء سهرة على روح عصام، وكتبت: "زملائي وأحبائي هالخميس ١٤، رح نلتقي بمطعم "قرنفل" بسهرة فرح لروح عصام بريدي، بتمنى نكون كتار لانو كان يحبنا كلنا". وبعد اللقاء، شكرت ورد المشاركين: "الحياة ما بتنسّينا..بس بتقسّينا، شكراً لكل زميل وصديق شاركنا مبارح بسهرة عصام..كنتوا إضافة أمل وحب ووفا".



قراصنة يطاردون بلقيس

أعلنت بلقيس من خلال تغريدة على "تويتر" أنّ حسابها على موقع "إنسغرام" قد تمّت قرصنته. وأوضحت أنها ليست مسؤولة عن أيّ صورة أو كلام ينشر إلى أن يعود الحساب إليها، وكتبت: "لست مسؤولة عن أيّ حساب في "الأنستغرام" حالياً أخلي مسؤوليتي بشكل تام".



أصالة تحلم بأن يقابلها هذا المذيع

كشفت أصالة من خلال تغريدة على "تويتر" عن أنها تحلم بأن يجري معها لقاء مقدّم برامج، يُشبه المقدم الأمريكي جيمي فلن، خصوصاً بعد أن شاهدت حلقته مع الممثل ويل سميث: "من أحلام حياتي أعمل لقاء مع مذيع يملك شخصية جيمي فلن شيء مبهر بساطة وصدق واستمتاع لدرجة الفن".



عاصي الحلاني في "رقص النجوم"

يستعّ الفنان عاصي الحلاني لإحياء سهرة "رقص النجوم" يوم الأحد على قناة الـMTV .



كارول سماحة نؤيد قرار مهرجان "كان" بمنع السيلفي

عبرت الفنانة كارول سماحة عن تأيدها لقرار إدارة مهرجان "كان" الذي قضى بمنع إلتقاط صور السيلفي هذه السنة خلال المهرجان وجاء في تغريدتها التالي: "أحلى قرار أخدوا مهرجان "كان" إنو يمنعوا السلفي لأنو صراحة بلاقيها أوقات أسخف طريقة بهيك مناسبات شيك!".

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