بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع تطوير طريق القاهرة السريع

حرص اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على القيام بزيارة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى وصيانة ورفع كفاءة المحور المرورى بمدخل الإسماعيلية بمنطقة عز الدين بالكيلو 5 و4 على الطريق السريع القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد، الذى يجرى تطويره وتوسعته بتنفيذ وإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويأتى هذا ضمن المشروع القومى لإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية.

وخلال الزيارة أعطى المحافظ توجيهات بضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بالمشروع وسرعة إنهائه وفقا للجدول الزمنى المحدد، مؤكدا أهمية تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بجميع مداخل ومخارج المحافظة بما يتناسب مع حجم المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس والاقتراب من موعد الإعلان عن الافتتاح الرسمى لمشروع قناة السويس الجديدة وما ينتظر الإسماعيلية من مستقبل واعد وغد مشرق يجعلها قبلة وملتقى لجميع خطوط النقل بالمنطقة نظرا لموقعها فى قلب المشروع القومى الكبير للتنمية.. الأمر الذى يتطلب تأهيلها وإعدادها لاستقبال هذا الحجم من حركة النقل المتوقعة.

رافق المحافظ خلال الزيارة محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندسة لبنى نجيب وكيل وزارة النقل والمهندسة عطيات القماش وكيل وزارة الإسكان وأحمد عبد الغفار رئيس جهاز التجميل والتطوير وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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المحافظ أثناء الجولة



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المحافظ يتفقد مدخل الإسماعيلية أثناء العمل



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اللواء يس يتحدث إلى وكيلة وزارة الإسكان



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ويستمع إلى مسئول الهيئة الهندسية المشرفة على المشروع



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طريق الإسماعيلية القاهرة مدخل الإسماعيلية



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المحافظ مع رئيس المدينة أثناء الجولة