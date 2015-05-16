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«المركزي» يعلن ارتفاع الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية لمصر

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«المركزي» يعلن ارتفاع الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية لمصر «المركزي» يعلن ارتفاع الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية لمصر

أعلن البنك المركزى، عن تدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في ، بنحو 2.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار عن فترة مقارنة، نتيجة لارتفاع الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، ليحقق نحو 1.4 مليار دولار ، وكذلك ارتفاع الاستثمارات في قطاع البترول ليبلغ 1.2 مليار دولار.

وأضاف المركزى ان التجارة الخارجية لمصر ارتفعت خلال يوليو- فبراير 2014 – 2015 بمعدل 7.8% لتصل إلى نحو 45 مليار دولار، ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الأول مع مصر بنسبة 30% ، يليه الدول العربية بنسبة 24% .

وأشار الى حدوث انخفاض في الصادرات البترولية بما قيمته 20.6% لتصل إلى نحو 5.2 مليار دولار.

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