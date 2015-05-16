«المركزي» يعلن ارتفاع الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية لمصر

أعلن البنك المركزى، عن تدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنحو 2.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار عن فترة مقارنة، نتيجة لارتفاع الاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، ليحقق نحو 1.4 مليار دولار ، وكذلك ارتفاع الاستثمارات في قطاع البترول ليبلغ 1.2 مليار دولار.

وأضاف المركزى ان التجارة الخارجية لمصر ارتفعت خلال يوليو- فبراير 2014 – 2015 بمعدل 7.8% لتصل إلى نحو 45 مليار دولار، ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الأول مع مصر بنسبة 30% ، يليه الدول العربية بنسبة 24% .

وأشار الى حدوث انخفاض في الصادرات البترولية بما قيمته 20.6% لتصل إلى نحو 5.2 مليار دولار.