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«الإسكان» تعطي فرصة أخيرة للمتخلفين عن سداد مستحقات «دار مصر»

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«الإسكان» تعطي فرصة أخيرة للمتخلفين عن سداد مستحقات «دار مصر» «الإسكان» تعطي فرصة أخيرة للمتخلفين عن سداد مستحقات «دار مصر»

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان

أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مهلة أخيرة للمتخلفين عن سداد باقى مقدمات حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل «دار » في جميع المدن، بدءًا من غدٍ الأحد، وحتى ٢٨ مايو الجاري.

وأعلن المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، أن هناك٦٨٠ حالة من الفائزين بوحدات فى المشروع بـ«نظام القرعة»، تقدموا بطلبات للوزارة، بفتح فترة سداد جديدة، بعدما تخلفوا عن سداد باقى المقدمات، وهو ما جعل الوزير يتخذ قرارًا بفتح باب السداد للمرة الأخيرة.

وصرح عباس، بأنه سيتم استكمال السداد فى جميع فروع بنك التعمير والإسكان، لمدة 12 يومًا، مؤكدا أن من سيتخلف عن هذا الموعد؛ سيتم إلغاء تخصيص الوحدة الخاصة به.

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