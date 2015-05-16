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وصول المتهمين بقضيتى التخابر والهروب لمقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة

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وصول المتهمين بقضيتى التخابر والهروب لمقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة وصول المتهمين بقضيتى التخابر والهروب لمقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، وصول قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى المتهمين فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، عدا الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأوضح المصدر الأمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت – أنه تم ترحيل المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى مقر المحاكمة بالأكاديمية وسط حراسة أمنية مشددة، مشيرا إلى أنه تم ترحيلهم بمدرعات ترافقها عدد من العربات المصفحة، بالإضافة إلى نشر تمركزات ثابتة ومتحركة لتأمين عملية ترحيلهم على الطريق الدائرى.

وأضاف المصدر الأمنى أن يتم حاليا تجهيز الرئيس المعزول محمد مرسى، لنقله من مقر محبسه إلى أكاديمية الشرطة، استعدادا لبدء جلسة النطق بالحكم فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن قامت صباح اليوم، بفرض إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجى والداخلى للأكاديمية؛ وذلك فى إطار خطة التأمين التى اعتمدها اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية لتأمين وقائع جلسة النطق بالحكم فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون.


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