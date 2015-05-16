السيسى يلتقى وزير الرى بعد قليل لمناقشة خطة السيول

يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الدكتور حسام الدين مُغازى وزير الموارد المائية والرى.

ومن المقرر أن يستعرض اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بقطاع الرى، على رأسها ما تم تنفيذه فى الخطة القومية للسيول.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، وزيادة مخزون المياه الجوفية بالمنطقة بتكلفة 300 مليون جنيه من إجمالى الأعمال البالغ قيمتها 450 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال نهاية أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن ما تم خلال عام واحد يعادل ما تم تنفيذه خلال الـ 20 عاما الماضية.

وزير الرى: تنفيذ أعمال حماية نويبع وطابا من السيول بنسبة 80%

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