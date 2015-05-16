بالأرقام.. أسماء الفائزين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

أعلنت شيماء أبو العينين، رئيس بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان، المشرفة على انتخابات حزب الوفد، اليوم السبت، النتيجة النهائية لانتخابات الحزب التى تجرى على تعديلات اللائحة الداخلية للوفد، بالإضافة إلى انتخاب 50 عضوا على مقاعد الهيئة العليا للوفد، و5 أعضاء للسكرتارية المساعدة للهيئة الوفدية.

وجاءت النتيجة النهائية للانتخابات بفوز الأعضاء الآتية اسماؤهم بعضوية الهيئة العليا للحزب وهم:

1. أحمد أمين عز العرب، وحصل على 1218 صوتا.

>2. أحمد جمال حافظ السجينى، وحصل على 1194 صوتا.

>3. أحمد طاهر إبراهيم عودة، وحصل على 1067 صوتا.

>4. أحمد محمد الفولى، وحصل على 935 صوتا.

>5. أميمة عوض عوض عبد العال، وحصلت على 1092 صوتا.

>6. أيمن محمد عبد العال محمد عبد العال، وحصل على 1084 صوتا.

>7. بهاء الدين أبو شقة، وحصل على 1170 صوتا.

>8. بهجت هاشم بهجت الحسامى، وحصل على 989 صوتا.

>9. جمال أحمد أحمد شحاتة، وحصل على 1130 صوتا.

>10. حاتم مصطفى حسنى الأعصر، وحصل على 1148 صوتا.

>11. حسام إبراهيم الدسوقى الخولى، وحصل على 1215 صوتا.

>12. حسين على منصور، وحصل على 1253 صوتا.

>13. الحسينى ياسين عز الدين (أنور بهادر)، وحصل على 1189 صوتا.

>14. رضا إدوارد مرقص، وحصل على 885 صوتا.

>15. سفير السيد محمد نور، وحصل على 915 صوتا.

>16. شريف بهجت يوسف إسكاروس، وحصل على 1041 صوتا.

>17. صابر محمد فهمى حسن عطا، وحصل على 1106 أصوات.

>18. صفوت عبد الحميد محمد عبد الخالق، وحصل على 1035 صوتا.

>19. أحمد حسين ماهر حفنى، وحصل على 895 صوتا.

>20. طارق محمد سباق، وحصل على 927 صوتا.

>21. طارق مصطفى حسانين تهامى، وحصل على 1013 صوتا.

>22. طلعت عماد الدين صادق السويدى، وحصل على 1059 صوتا.

>23. عادل محمد إبراهيم بكار، وحصل على 1088 صوتا.

>24. عباس بهى الدين عباس حزين، وحصل على 963 صوتا.

>25. عبد السند حسن محمد يمامة، وحصل على 876 صوتا.

>26. عصام محمد عبد الحميد الصباحى، وحصل على 1012 صوتا.

>27. علاء الدين أحمد عبد الحميد الوشاحى، وحصل على 1139 صوتا.

>28. علاء مصطفى غراب، وحصل على 1046 صوتا.

>29. عمر عبد الجواد عبد العزيز محمد، وحصل على 816 صوتا.

>30. فتحى السيد محمد مرسى، وحصل على 847 صوتا.

>31. كاظم على فاضل حسن، وحصل على 1118 صوتا.

>32. كاميليا محمد شكرى، وحصلت على 1012 صوتا.

>33. ليلى أحمد أبو إسماعيل، وحصلت على 931 صوتا.

>34. محمد الشريف سالم محمد، وحصل على 987 صوتا.

>35. محمد الميرغنى أحمد عبد الله، وحصل على 869 صوتا.

>36. محمد حافظ حسانين الزاهد، وحصل على 1038 صوتا.

>37. محمد حلمى سويلم محمد، وحصل على 1014 صوتا.

>38. محمد عبد العليم داوود، وحصل على 1127 صوتا.

>39. محمد عبد العليم محمد سليم، وحصل على 1011 صوتا.

>40. محمد فؤاد عبد المجيد أحمد، وحصل على 1046 صوتا.

>41. محمد محمد إبراهيم السنباطى، وحصل على 1099 صوتا.

>42. محمد محمد الحسينى محمد مصطفى، وحصل على 1069 صوتا.

>43. محمد محمود إبراهيم أحمد نصر، وحصل على 903 أصوات.

>44. محمد مصطفى محمد شردى، وحصل على 903 أصوات.

>45. محمد هانى درى عبد الغفار أباظة، وحصل على 1003 أصوات.

>46. أحمد جاويش، وحصل على 890 صوتا.

>47. محمود محمد محمود خلف، وحصل على 818 صوتا.

>48. مصطفى عبد الفتاح الطويل، وحصل على 992 صوتا.

>49. أشرف العاصى، وحصل على 879 صوتا.

>50. محمد عبد الحميد أحمد لطفى، وحصل على 845 صوتا.

- بالأرقام.. الأسماء الفائزة بعضوية السكرتارية المساعدة لحزب الوفد

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