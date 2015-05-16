بالأرقام.. أسماء الفائزين فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد
وجاءت النتيجة النهائية للانتخابات بفوز الأعضاء الآتية اسماؤهم بعضوية الهيئة العليا للحزب وهم:
1. أحمد أمين عز العرب، وحصل على 1218 صوتا.
>2. أحمد جمال حافظ السجينى، وحصل على 1194 صوتا.
>3. أحمد طاهر إبراهيم عودة، وحصل على 1067 صوتا.
>4. أحمد محمد الفولى، وحصل على 935 صوتا.
>5. أميمة عوض عوض عبد العال، وحصلت على 1092 صوتا.
>6. أيمن محمد عبد العال محمد عبد العال، وحصل على 1084 صوتا.
>7. بهاء الدين أبو شقة، وحصل على 1170 صوتا.
>8. بهجت هاشم بهجت الحسامى، وحصل على 989 صوتا.
>9. جمال أحمد أحمد شحاتة، وحصل على 1130 صوتا.
>10. حاتم مصطفى حسنى الأعصر، وحصل على 1148 صوتا.
>11. حسام إبراهيم الدسوقى الخولى، وحصل على 1215 صوتا.
>12. حسين على منصور، وحصل على 1253 صوتا.
>13. الحسينى ياسين عز الدين (أنور بهادر)، وحصل على 1189 صوتا.
>14. رضا إدوارد مرقص، وحصل على 885 صوتا.
>15. سفير السيد محمد نور، وحصل على 915 صوتا.
>16. شريف بهجت يوسف إسكاروس، وحصل على 1041 صوتا.
>17. صابر محمد فهمى حسن عطا، وحصل على 1106 أصوات.
>18. صفوت عبد الحميد محمد عبد الخالق، وحصل على 1035 صوتا.
>19. أحمد حسين ماهر حفنى، وحصل على 895 صوتا.
>20. طارق محمد سباق، وحصل على 927 صوتا.
>21. طارق مصطفى حسانين تهامى، وحصل على 1013 صوتا.
>22. طلعت عماد الدين صادق السويدى، وحصل على 1059 صوتا.
>23. عادل محمد إبراهيم بكار، وحصل على 1088 صوتا.
>24. عباس بهى الدين عباس حزين، وحصل على 963 صوتا.
>25. عبد السند حسن محمد يمامة، وحصل على 876 صوتا.
>26. عصام محمد عبد الحميد الصباحى، وحصل على 1012 صوتا.
>27. علاء الدين أحمد عبد الحميد الوشاحى، وحصل على 1139 صوتا.
>28. علاء مصطفى غراب، وحصل على 1046 صوتا.
>29. عمر عبد الجواد عبد العزيز محمد، وحصل على 816 صوتا.
>30. فتحى السيد محمد مرسى، وحصل على 847 صوتا.
>31. كاظم على فاضل حسن، وحصل على 1118 صوتا.
>32. كاميليا محمد شكرى، وحصلت على 1012 صوتا.
>33. ليلى أحمد أبو إسماعيل، وحصلت على 931 صوتا.
>34. محمد الشريف سالم محمد، وحصل على 987 صوتا.
>35. محمد الميرغنى أحمد عبد الله، وحصل على 869 صوتا.
>36. محمد حافظ حسانين الزاهد، وحصل على 1038 صوتا.
>37. محمد حلمى سويلم محمد، وحصل على 1014 صوتا.
>38. محمد عبد العليم داوود، وحصل على 1127 صوتا.
>39. محمد عبد العليم محمد سليم، وحصل على 1011 صوتا.
>40. محمد فؤاد عبد المجيد أحمد، وحصل على 1046 صوتا.
>41. محمد محمد إبراهيم السنباطى، وحصل على 1099 صوتا.
>42. محمد محمد الحسينى محمد مصطفى، وحصل على 1069 صوتا.
>43. محمد محمود إبراهيم أحمد نصر، وحصل على 903 أصوات.
>44. محمد مصطفى محمد شردى، وحصل على 903 أصوات.
>45. محمد هانى درى عبد الغفار أباظة، وحصل على 1003 أصوات.
>46. أحمد جاويش، وحصل على 890 صوتا.
>47. محمود محمد محمود خلف، وحصل على 818 صوتا.
>48. مصطفى عبد الفتاح الطويل، وحصل على 992 صوتا.
>49. أشرف العاصى، وحصل على 879 صوتا.
>50. محمد عبد الحميد أحمد لطفى، وحصل على 845 صوتا.
>- بالأرقام.. الأسماء الفائزة بعضوية السكرتارية المساعدة لحزب الوفد
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