محافظ بنى سويف يهنئ الأهالى بذكرى الإسراء والمعراج

وجه المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف فى بيان إعلامى اليوم السبت، التهنئة إلى أهالى بنى سويف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من معانى وقيم الذكرى الكريمة من الوفاء والصدق والصبر على الأذى والمحن لمواجهة ما تتعرض له الأمة، داعيا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وكان سليم شهد مساء أمس الاحتفال الدينى الذى أقامته مديرية أوقاف بنى سويف بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الرضا شرق النيل، بحضور اللواء أحمد رضا الديب السكرتير العام المساعد والعميد طيار أ.ح جمال عبد السلام الجندى قائد قاعدة بنى سويف الجوية وفضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، وقيادات الأوقاف والأزهر ببنى سويف، وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية، وعدد من مواطنى المحافظة.