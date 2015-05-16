بالصور.. مباحث السويس تضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السويس فجر اليوم السبت برئاسة المقدم احمد عبدالباقي رئيس مباحث القسم و النقيب حلمي جمال معاون مباحث القسم من ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة حقائب السيدات بالإكراه وهو ما أدي إلى أنتشار حالة من الذعر بين السيدات بالمحافظة.

تلقي اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أخطاراً من العميد إبراهيم الديب مدير مباحث المديرية بنجاح رئيس مباحث قسم السويس المقدم أحمد عبدالباقي والنقيب حلمي جمال معاون مباحث القسم من ضبط التشكيل العصابي الذي ارتكب العديد من وقائع السرقه علي مستوى المحافظة مسخدمين في ذالك دراجه بخاريه و يقومن بمغافله السيدات و سرقه الحقائب الخاصة بهم .

وعقب تقنين الإجراءات فور تأكد التحريات والمعلومات من هوية المتهمين تم نصب كمين اللازم والذي اسفر عن ضبط كلا من المتهم “حافظ . ع . أ” و المتهم “أحمد . ع . أ ” والمتهم “أحمد . أ . ش” .

وبمناقشة المتهمين أعترفوا بتشكيل فريق عصابي لسرقة حقائب السيدات والتليفونات المحمول ، وقام المتهمين بالأرشاد عن المسروقات التي ُسرقت وقام ضباط المباحث بتحريز المضبوطات وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.