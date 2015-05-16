7 أضرار خطيرة تجبرك على التخلى عن المنشطات نهائيا

المنشطات أحد أكثر الأدوية التى يلجأ لتعاطيها الشباب، لاكتساب العضلات أو للمساعدة على تقوية أجسامهم أثناء ممارستهم التمرينات الرياضية فى الجيم، وعلى الرغم من أضرارها العديدة إلا أنها تنتشر بشكل كبير فيما بينهم.

وهذا ما يوضحه الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر أن تعاطى الشباب للمنشطات، قد يؤدى إلى حدوث مضاعفات تؤثر على الصحة وهى كالآتى:

1- احتباس الماء: الأكثر شيوعا من استعمال المنشطات، وهو فى أغلب الأحيان يجعل مظهر الشخص "منتفخ" بسبب احتباس الماء، على سبيل المثال ورم فى الرقبة والوجه بشكل ملحوظ.

>2-العدوانية: بعض المنشطات تسبب الشعور الغضب والعصبية الدائمة، كما يحذر على الأشخاص غير القادرين على التحكم فى غضبهم بالابتعاد عن تناول المنشطات.

>3-ارتفاع ضغط الدم: ينصح متناولو المنشطات بالكشف والتحليل الدورى، لأن ارتفاع ضغط الدم من الممكن أن يتسبب فى الإصابة بمزيد من الأمراض.

>4-أمراض القلب: من المعروف أن المنشطات تؤثر على مستويات الكولسترول بالدم، والذى يعيق الشرايين الدقيقة التى تملأ القلب.

>5-سرعة خفقان القلب: قد يشكو الكثير من متناولى المنشطات من سرعة ضربات وخفقان القلب، وقد ارجع العلماء ذلك إلى خلل وربما يكون بسيطا فى الجهاز العصبى المركزى للجسم.

>6-العجز الجنسى: أكثر الأعراض قلقا لمتناولى المنشطات وبالأخص للشاب العربى الذى يرفض هذه الفكره كما يرفض حتى فكرة الكشف، تسبب المنشطات التى تعتمد على التستيرون فى عملها إلى خلل فى العملية الجنسية كتقليل الحيوانات المنوية أو عدم إفرازها كليا مرورا بقصر وقت الانتصاب أو عدم الانتصاب تماما.

>7-فشل الكبد: تتسبب الجرعات العالية فى أعراض دهون الكبد ثم فشل الكبد من تحول العين والجلد إلى اللون الأصفر وأعراض تشبه الانفلونزا وارتفاع إنزيماته.. وأحيانا تصل لأورام الكبد.