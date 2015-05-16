في الجول ينشر - نتائج أول اجتماع للجنة الكرة بالنادي الأهلي

انتهى أول اجتماع للجنة الكرة الجديدة بالنادي الأهلي بتواجد رئيس مجلس إدارة النادي محمود طاهر.

وحضر الاجتماع كلا من محمود طاهر رئيس اللجنة وعبد العزيز عبد الشافي وطاهر الشيخ ووليد صلاح الدين وعلاء عبد الصادق.

وينشر FilGoal.com نتائج الاجتماع الذي شهده النادي الأهلي وجاءت نتائجه ومناقشاته على النحو التالي:

** دعم المدير الفني الحالي للفريق فتحي مبروك والجهاز المعاون بالثقة الكاملة لتحقيق طموحات النادي والجماهير في الفترة المقبلة.

** تعيين علاء عبد الصادق في منصب المتحدث الرسمي للجنة الكرة.

** مناقشة الاستراتيجية الخاصة بجميع قطاعات الكرة بالنادي من قطاع الناشئين للفريق الأول. ووضع خطة كاملة للربط بين القطاعات.

** التنسيق والتشاور مع المدير الفني فتحي مبروك فيما يخص احتياجات الفريق من صفقات جديدة وقائمة الموسم المقبل للفريق. ثم تتحرك اللجنة بعدها لتلبية طلبات فتحي مبروك.

** محمود طاهر هو من له الحق في طلب انعقاد اللجنة في أي وقت باعتباره المفوض من مجلس الإدارة.