أخبار عاجلة

فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

في الجول ينشر - نتائج أول اجتماع للجنة الكرة بالنادي الأهلي

Google+ Print
في الجول ينشر - نتائج أول اجتماع للجنة الكرة بالنادي الأهلي في الجول ينشر - نتائج أول اجتماع للجنة الكرة بالنادي الأهلي

انتهى أول اجتماع للجنة الكرة الجديدة بالنادي الأهلي بتواجد رئيس مجلس إدارة النادي محمود طاهر.

وحضر الاجتماع كلا من محمود طاهر رئيس اللجنة وعبد العزيز عبد الشافي وطاهر الشيخ ووليد صلاح الدين وعلاء عبد الصادق.

وينشر FilGoal.com نتائج الاجتماع الذي شهده النادي الأهلي وجاءت نتائجه ومناقشاته على النحو التالي:

** دعم المدير الفني الحالي للفريق فتحي مبروك والجهاز المعاون بالثقة الكاملة لتحقيق طموحات النادي والجماهير في الفترة المقبلة.

** تعيين علاء عبد الصادق في منصب المتحدث الرسمي للجنة الكرة.

** مناقشة الاستراتيجية الخاصة بجميع قطاعات الكرة بالنادي من قطاع الناشئين للفريق الأول. ووضع خطة كاملة للربط بين القطاعات.

** التنسيق والتشاور مع المدير الفني فتحي مبروك فيما يخص احتياجات الفريق من صفقات جديدة وقائمة الموسم المقبل للفريق. ثم تتحرك اللجنة بعدها لتلبية طلبات فتحي مبروك.

** محمود طاهر هو من له الحق في طلب انعقاد اللجنة في أي وقت باعتباره المفوض من مجلس الإدارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع