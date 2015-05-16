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اليوم.. وزيرة التطوير الحضرى بسوهاج لتفقد منطقة السماكين بمدينة المنشأة

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اليوم.. وزيرة التطوير الحضرى بسوهاج لتفقد منطقة السماكين بمدينة المنشأة اليوم.. وزيرة التطوير الحضرى بسوهاج لتفقد منطقة السماكين بمدينة المنشأة
تستقبل محافظة سوهاج اليوم الدكتورة ليلى راشد إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات فى زيارة لها اليوم للمحافظة، تعقد خلالها الوزيرة بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اجتماع تطوير المناطق غير الآمنة المدرجة بالخريطة القومية، وموقف تطوير منطقة السماكين بعد توقيع الاتفاقية وتوفير الدفعة الأولى من التمويل.

كما تقوم الوزيرة والوفد المرافق لها، بتفقد منطقة السماكين بمدينة المنشأة للاطلاع على ما تم الانتهاء منه من تجهيز الموقع بعد استلامه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للبدء فى التنفيذ، ولقاء مع بعض الصيادين بالمنطقة مع إيمان كامل من جمعية "هى".

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