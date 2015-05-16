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خلى بالك من أكلك.. مريض السكر الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة

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خلى بالك من أكلك.. مريض السكر الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة خلى بالك من أكلك.. مريض السكر الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة
السمنة، أحد أخطر الأمراض التى يعانى منها الكثيرون، وهناك بعض الأمراض المسببة للزيادة فى الوزن وخاصة مرض السكر من النوع الثانى.

وحول هذا يقول الدكتور هانى نعيم استشارى أمراض السكر والغدد الصماء: إن مرضى السكر من النوع الثانى أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، لأنهم يعانون من نقص الأنسولين فى الجسم، مما يتسبب فى احتفاظ الجسم بالسكر ولا يتم التخلص منه عن طريق البول كما يحدث بشكل طبيعى مع الأصحاء.

ويوصى د. هانى نعيم مرضى السكر من النوع الثانى باتباع نظام غذائى للحفاظ على الوزن المثالى للجسم، من خلال الالتزام بتناول الكثير من الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن وتناول كميات محدودة من النشويات تحت إشراف طبى، والاعتماد على تناول النشويات التى تحتوى على الدقيق والنشا.

ويتابع ناصحا مرضى السكر المتابعة مع الطبيب المختص، لممارسة بعض التمرينات الرياضية تحت إشراف طبى لتجنب زيادة الوزن، التى قد تؤثر على صحة المريض وتؤدى إلى حدوث بعض المضاعفات.

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مصر 365

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