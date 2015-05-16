للرجال.. تعرف على مخاطر زراعة الخلايا الجذعية بالخصيتين

الخلايا الجذعية

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زراعة الخلايا الجذعية بالخصيتين

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أضرار زراعة الخصيتين

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أشيع مؤخرا بعض الأحاديث حول إمكانية استخدام الخلايا الجذعية فى علاج العديد من الأمراض، وهناك من يدعون نجاح نتائجها على بعض الأمراض، وأهمها عملية زراعة الخلايا الجذعية بالخصيتين.>قال الدكتور عمرو الأهوانى، استشارى جراحة الذكورة والعقم، إن الخلايا الجذعية هى عبارة عن خلايا أولية يتم استخدمها لعلاج الأشخاص المصابين بأمراض الدم فقط، كما تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهم:>1) أنواع متواجدة بالجنين عمره خمسة أيام أثناء تخلقه بالرحم.>2) نوع موجود بخلايا الدم.>3) نوع موجود بالأنسجة العامة بالجسم.>ويستكمل د.عمرو قائلا: "هناك أبحاث ودراسات ما زالت مستمرة تحت البحث من خلال أخذ عينة من الخلايا الجذعية من نخاع العظم أو الخلايا الدهنية، ومحاولة زرعها بالخصيتين لإنتاج الحيوانات المنوية للمرضى الذين يعانون من الإصابة بالعقم تام بالخصية، إلا أنه حتى الآن لم تظهر نتائج إيجابية إلا سوى البحث فقط".>ويحذر د.عمرو الرجال الذين يعانون من الإصابة بالعقم بعدم اللجوء لاستخدام الخلايا الجذعية لعلاج العقم للتفادى التعرض للإصابة بأورام الخصية، والتهابات الشديدة التى تؤدى لحدوث ضمور بالخصيتين.

وأضاف د. عمرو قائلا: "يجرى حاليا بعض الأبحاث عن استخدام الخلايا الجذعية بمرض ضعف الانتصاب عند الرجال حتى الآن لم تسفر هذه الأبحاث عن نتائج إيجابية على فئران التجارب".

لذلك ينصح د.عمرو قائلا: "يجب على المرضى عدم اللهث وراء الأوهام الذين يروجون لها بعض الأطباء حول عملية زراعة الخلايا الجذعية بالخصيتين لعلاج عقم الرجال، لتفادى تدهور حالتهم الصحية وتعرضها لبعض المضاعفات الصحية".