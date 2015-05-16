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إيران تؤكد رغبة بلادها فى الحوار مع دول مجلس التعاون الخليجى

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إيران تؤكد رغبة بلادها فى الحوار مع دول مجلس التعاون الخليجى إيران تؤكد رغبة بلادها فى الحوار مع دول مجلس التعاون الخليجى
اكدت مرضية افخم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية اليوم السبت ان بلادها لاتشكل خطرا على دول مجلس التعاون الخليجى.

وتعليقا على القمة الامريكية الخليجية فى كامب ديفيد بولاية ماريلاند ، قالت افخم ان ايران على استعدا د للبدء فى حوار مع دول مجلس التعاون الخليجى الست .

وأوضحت أفخم ان ايران ترى ان الحوار مع جيرانها امر ضروري وتطالب دائما بذلك".

وأضافت افخم ان الرغبة فى تصوير ايران على انها خطر وعامل عدم استقرار فى المنطقة لايعد زعما مثيرا للسخرية فقط ، بل يتناقض ايضا مع الحقيقة.

وقالت افخم ان أكثر ما يهدد الاستقرار والسلام فى المنطقة فى الوقت الراهن هو الهجمات على اليمن والتدمير المنظم لهذه الدولة.

وأشارت افخم الى انه من الافضل لدول مجلس التعاون الخليجى العمل من اجل محاربة الارهابيين بدلا من اطلاق المزاعم.
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