نفوق 16 رأس ماشية فى احتراق 9 منازل بسوهاج

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق شب بدائرة مركز شرطة دار السلام بناحية عزبة برهام- دائرة المركز نتج عنه احتراق عدد 9 منازل ونفوق 16 رأس ماشية وتلف 6 ألواح طاقة شمسية دون وقوع خسائر بشرية.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد نشوب حريق وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، والرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث المركز، بنشوب حريق بمنزل ملك عطية جاد الله على ويقيم بذات الناحية وامتد لعدد "8" منازل مجاورة ومتقاربة مبنية بالطوب الطينى ومسقوفة بالبوص وجذوع النخيل ملك صابر جاد الله على وعلى جاد الله على عليو ومحمود عليو جاد الله وعطا الله جاد الله على والضو جاد الله على وجاد على عليو قاسم جاد على عليو ومنصور جاد على، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـى نفوق عدد "16" رأس ماشية واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل وبعض أجولة محصول القمح وعلف الحيوان وتلف عدد "6" ألواح لتوليد الطاقة الشمسية "جار تقديرها".

وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا سبب الحريق حدوث ماس كهربائى، ونفوا الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة وتم إخطار الإدارة البيطرية بدار السلام للانتقال واتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها.