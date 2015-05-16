"اليونيسكو" تعرب عن قلقها إزاء تقدم "داعش" باتجاه تدمر

أعربت منظمة اليونيسكو عن قلقها البالغ إزاء تقدم تنظيم "داعش" الذى بات على مشارف مدينة تدمر الأثرية فى وسط سوريا.

وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" إيرينا بوكوفا ـ فى تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية ـ "نحن قلقون للغاية ونتابع الوضع نظرا للقيمة الكبيرة لهذا الموقع الأثري".

وأكدت أن "محو ذاكرتنا الجماعية ليس مقبولا وحماية تراثنا وثقافتنا هو ردنا على المتطرفين"، مضيفة أن "مسؤوليتنا تنبيه مجلس الامن الدولى من اجل اتخاذ العديد من القرارات القوية التى من شأنها منع هذا التطرف ".

وهناك اشتباكات عنيفة بين تنظيم "داعش " وقوات النظام والمسلحين الموالين لها فى محيط مدينة تدمر التابعة لمحافظة حمص فى وسط سوريا، بعد تمكنهم الأربعاء من السيطرة على بلدة السخنة التى تبعد ثمانين كيلومترا من المدينة وعلى جميع النقاط العسكرية الواقعة على الطريق بين المنطقتين.

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