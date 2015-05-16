اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ80 كلية بجامعة الأزهر

يبدأ اليوم السبت 450 ألف طالب وطالبة مصريين ووافدين امتحانات الفصل الدراسى الثانى بـ80 كلية بجامعة الأزهر، بالقاهرة وبحرى وقبلى بفرعى بنين وبنات.

ويشهد أول أيام الامتحانات جولة تفقدية للدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، للجان أفرع بنين وبنات حسبما أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، موضحا أنه يتوقع امتحانات هادئة خاصة لما تم اتخاذه من إجراءات صارمة لمنع أى خلل فى اللجان.

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