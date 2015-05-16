مقتل 4 تكفيريين وتدمير 17 بؤرة إرهابية فى حملات أمنية بشمال سيناء

كشفت مصادر أمنية بشمال سيناء أنه تم خلال الساعات الماضية، قتل 4 عناصر تكفيرية وإصابة آخرين خلال ضربات جويه نفذتها طائرات عسكرية، لمعاقل إرهابية وملاحقات برية لآخرين فى مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.

وأوضحت المصادر، أن الحملات انطلقت، ولا تزال متواصلة بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب وتشكيلات من الصاعقة بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح وشرق العريش، حيث تم أيضا خلال الحملات تدمير 17 بؤرة إرهابية وضبط 19 مشتبها بهم، بينهم متطرفون من الجماعات التكفيرية.

وبحسب المصادر، قامت القوات بتدمير بؤر إرهابية واحتجزت سيارات ودراجات بدون أوراق، كما قامت بتدمير 3 فتحات أنفاق فى منطقة رفح العازلة.

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