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بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات حزب الوفد

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بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات حزب الوفد بعد قليل.. مؤتمر صحفى لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات حزب الوفد
تعقد بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان، المشرفة على انتخابات حزب الوفد، مؤتمرا صحفيا، بعد قليل، لإعلان النتيجة النهائية لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، والسكرتارية المساعدة للهيئة الوفدية، ونتيجة الاستفتاء على تعديلات لائحة الحزب.

ويأتى تأخر إعلان النتيجة التى كان من المقرر إعلانها منذ قرابة 4 ساعات، لعدم انتهاء اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، من فرز صناديق لجنتين ويبلغ عددهم 4 صناديق، بالإضافة إلى تأخر الانتهاء من جمع الأرقام النهائية من أصوات الناخبين لصالح كل مرشح فى الانتخابات، التى تجرى على 55 مقعدًا؛ منها 50 مقعدًا لعضوية الهيئة العليا للحزب، و5 مقاعد للسكرتارية المساعدة للهيئة الوفدية.


>- مصادر بالوفد تكشف عن الفائزين بعضوية الهيئة العليا والسكرتارية المساعدة
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