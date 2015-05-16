استنفار أمنى بمحيط أكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم بقضية التخابر مع حماس

استعدت أكاديمية الشرطة اليوم السبت، بتأمينات غير مسبوقة وذلك استعدادا لجلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى و150 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان فى القضيتين المعروفتين بالتخابر مع حماس والهروب من سجن وادى النطرون.

وشهد محيط الأكاديمية انتشار رجال الخيالة ورجال المفرقعات وتمشيط محيط الأكاديمية بالكلاب البوليسية تحسبا لوجود أى أجسام مفخخة، وفيما حضر حكمدار العاصمة لتفقد تأمين البوابة المخصصة للإعلاميين والمحامين.

- حصريا.. الحكم على مرسى بقضيتى التخابر ووادى النطرون على التليفزيون المصرى

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