بدء الامتحانات العملية لنهاية العام بجامعة قناة السويس اليوم

تبدأ الامتحانات العملية بكليات جامعة قناة السويس اعتبارا من، اليوم السبت، وقررت الجامعة بدء الامتحانات النظرية اعتبارا من السبت 23 مايو الجارى.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس إن هناك حزمة من الإجراءات اتخذتها الجامعة لحماية الطلاب وانتهاء الامتحانات على الوجه الأكمل.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس أنه تقرر منع سفر الأساتذة للخارج إلا للضرورة القصوى وتواجدهم داخل مقار الكليات للإشراف على الامتحانات وتشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمتابعة سير الامتحانات.

كما تقرر تشكيل فرق طبية متواجد بها أطباء وممرضات بمقار اللجان مع توفير عربات إسعاف تكون جاهزة لاستقبال أى حالات طارئة قد تحدث بين الطلاب.

وأشار الدكتور غراب إلى أنه تمت إجراءات الصيانة لمقار الامتحانات وتزويدها بوسائل التهوية ومبردات للجان، مؤكدا أنه لا توجد خيام داخل جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم أنه تم الانتهاء من صيانة المعامل وتزويدها بالأدوات والخامات والكيماويات فى الكليات العملية، كما تم الإعلان عن جداول الامتحانات بما يتماشى مع ظروف الطلاب ورغباتهم وتم التنبيه على المسئولين بالكنترولات استلام الإجابات أول بأول، وأن يكون التصحيح داخل مقار الكنترولات وعدم خروج أوراق الإجابة خارج الجامعة.

ووجه نائب رئيس الجامعة رسالة للطلاب بضرورة الالتزام وعدم اللجوء لأى محاولة للغش، حيث يقابل هذا بكل حزم وقوة وسيتم تطبيق القانون فورا، وقد يصل الطالب بفعلته إلى الفصل من الجامعة، وقال إنه على ثقة فى التزام طلاب الجامعة وحرصهم على النجاح والتفوق.

وأضاف الدكتور عبد المحسن أنه تم اتخاذ كل التدابير الأمنية لسهولة تأمين ودخول الطلاب، حيث تبدأ الامتحانات فى العاشرة صباحا وعلى الطلاب الحضور مبكرا عن موعد الامتحانات والالتزام بتعليمات الأمن بالدخول، حيث لن يسمح بدخول السيارات التى لا تحمل تصريح إلى حرم الجامعة، وعلى الطالب إبراز كارنيه الكلية الذى يحمل صورته وهويته لفرد الأمن وعدم تعطيله عن أداء عمله، وأن يلتزم بمكانه داخل لجنته.