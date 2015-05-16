اليوم.. برنامج تدريبى لتنمية مهارات المرأة لسوق العمل بالبحر الأحمر

ينظم المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر اليوم السبت برنامجا تدريبيا للاستشارات المهنية لتنمية مهارات المرأة للالتحاق بسوق العمل.

وقالت نرمين أبو سريع المقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر - فى تصريح أمس - إن التدريب ينطلق اليوم بمجمع إعلام الغردقة فى إطار اتفاقية التعاون بين منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وبالاشتراك مع الأكاديمية المصرية للكمبيوتر واللغات والتنمية البشرية، وبرعاية المجمع الإعلامى بالغردقة والجمعية المصرية للغات والترجمة.

وأشارت نرمين أبو سريع إلى أن التدريب هو منحة مجانية متميزة لـ 25 فتاة وسيدة راغبة فى الحصول على وظيفة لتنمية المهارات للوصول إلى سوق العمل، حيث سيتم التدريب على مهارات التواصل وإجراء المقابلات وكتابة السيرة الذاتية وبناء الثقة بالنفس والعمل ضمن الفريق، ويستمر التدريب لمدة عشرة أيام من 16 وحتى 26 مايو الجارى.

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