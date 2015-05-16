بالصور.. القمامة تُحاصر شوارع فوه بكفر الشيخ

أكد أحمد حسن دربالة، أحد أهالى مدينة فوه، فى رسالة للدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، أن رئيس مجلس المدينة لا يهتم إلا بشارع مدخل المدينة الرئيسى فقط ويغفل بقية الشوارع.

وأضاف، أن القمامة متراكمة فى عزبة أحمد سليمان خلف مستشفى التأمين، وفى منطقة العلوى خلف المساكن وأرض مسعد اللبودى تتراكم بها القمامة، وشارع السنترال الآلى بجوار مكتب بريد فوه ولا يوجد صندوق لوضع القمامة به.

وأشار أحمد محمد على "موظف"، إلى أن محافظ كفر الشيخ يولى اهتمامًا كبيرًا بمدينة فوه، ويتباهى بها عبر القنوات الفضائية، وزارها أكثر من مرة، ولكنه لم يتجه للشوارع الخلفية والجانبية، ولم يرِ القمامة التى تتراكم يوميًا بل تبقى فى مكانها عدة أيام دون اهتمام من مجلس المدينة.

وطالب الأهالى محافظ كفر الشيخ، بالتوجه لزيارة المدن دون أن تكون هناك حاشية معه، ودون أن يعرف أحد فى المحافظة حتى من يثق فيهم حتى لا يتصل أحد برئيس المدينة ليخبره بزيارة المحافظ، ويظل فى سباته حتى يعرف الحقيقة المرة الغائبة عنه.

وتساءل أحمد محمد على، موظف، "إلى متى سنظل أسرى للتصريحات الوردية وكله تمام، وتجد معدات النظافة بالشوارع والعمال قبل زيارة المحافظ، وبعد عودته تعود ريمه لعادتها القديمة؟".

يذكر أن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، كان قد دشن حملة سياحية بمدينة فوه، لكونها قبلة سياحية من الطراز الأول فى يوم الاحتفال بعيد الربيع الماضى، حضرها عدد من الفنانين والإعلاميين، ونقلت عبر عدد من المواقع والقنوات الفضائية، إلا أن رئيس مجلس مدينة فوه لا يهتم إلا ببعض الشوارع الرئيسية دون الاهتمام بالشوارع الخلفية والجانبية والقريبة من المناطق الأثرية.



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تراكم القمامة فى أحد الشوارع



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القمامة تدل على إهمال المسئولين



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القمامة بأحد شوارع فوه



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إهمال مسئولى فوه