إجراءات مشددة لتأمين 63 ألف طالب وطالبة بامتحانات إعدادية سوهاج

يؤدى اليوم السبت، 63 ألفًا 725 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج فى 412 لجنة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها مديرية أمن سوهاج، وأشرف عليها اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير الأمن، وقادها اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية.

وتبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الأحد 17 مايو مادة الجبر والإحصاء والعلوم، ويوم الاثنين 18 مايو مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، ويوم الثلاثاء 19 يناير مادة اللغة الأجنبية والكمبيوتر والتكنولوجيا، ويوم الأربعاء 20 مايو مادة الهندسة والتربية الدينية.

من ناحية أخرى تم توقيع برتوكول تعاون بين مديرية الأمن والتربية والتعليم لتأمين جميع أعمال الامتحانات، وعمل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، بالإضافة لغرفة عمليات ديوان المديرية للتواصل على مدار الساعة لمتابعة عملية سير الامتحانات، كما تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة أمام اللجان وتسيير دوريات أمنية بالشوارع بمحيط اللجان، لمنع تواجد أو تجمع أولياء الأمور بالقرب من مقار تلك اللجان.

كما تم وضع خطة أمنية محكمة لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، بالإضافة إلى تأمين الملاحظين أثناء أعمال المراقبة وحتى عودتهم لمنازلهم، كما تم تكثيف الخدمات بالمناطق الأكثر سخونة، لمواجهة حدوث أى تجاوزات فى حينها وإجهاضها قبل وقوعها.

يذكر أن مديرية التعليم بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، قامت بتقسيم العمل بالمديرية أثناء سير عملية الامتحان إلى 3 قطاعات، وهى القطاع الأول وهو قطاع شمال ومقر عمله إدارة طهطا التعليمية، ويضم إدارات طما وطهطا وجهينة التعليمية، ويؤدى الامتحان فيها 13252 طالبًا وطالبة بإجمالى 86 لجنة.

والقطاع الثانى قطاع وسط ومقر عمله مدرسة العسكرية والإعدادية بنات الحديثة، والذى يضم إدارات المراغة وسوهاج وأخميم وساقلته التعليمية وإدارة دار السلام الابتدائية ويؤدى الامتحان فيها 30351 طالبًا وطالبة بإجمالى 180 لجنة.

والقطاع الثالث قطاع جنوب سوهاج ومقر عمله إدارة جرجا التعليمية، ويضم إدارات المنشأة وجرجا والبلينا التعليمية ويؤدى الامتحان فيه 20676 بإجمالى عدد 164 لجنة.