اليوم.. ختام المؤتمر السنوى السابع للتخدير والعناية المركزة بطب القناة

تختتم اليوم السبت كلية الطب جامعة القناة مؤتمرها الطبى السابع للتخدير والعناية المركزة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب، وبحضور الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور سامى هاشم نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش والدكتور محمد حفنى مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد عبد الغفار رئيس قسم التخدير والدكتور محمد رضوان مدير العمليات والدكتور محمد الشركسى سكرتير عام المؤتمر والدكتور صلاح عبد الفتاح مقرر المؤتمر.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة أن كلية الطب من الكليات الهامة وتتميز بأن كل قسم بها يقيم مؤتمر سنوى، كما قال إن للتخدير دور وأهمية كبيرة وأن هذه المؤتمرات لابد وأن تنتهى بتوصيات صريحة وواضحة حتى يتحقق الهدف من المؤتمرات وتكون قابلة للتطبيق.

وقال الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب أن العناية المركزة تعد أضخم عناية مركزة فى المنطقة وأنها ستشمل ٥٠ سرير وأشاد بدعم رئيس الجامعة الدائم لكلية الطب والتى ستشهد طفرة كبيرة فى المرحلة القادمة.

وأضاف الدكتور عماد عبد الغفار رئيس المؤتمر أن التوصيات ستكون قابلة للتنفيذ. وكان المؤتمر قد بدأ فعالياته أول أمس الخميس بكلية الطب بحضور رئيس الجامعة وعميد كلية الطب وقيادات جامعة القناة ورؤساء الأقسام بالكلية وتتواصل أعمالة حتى اليوم السبت.