اليوم.. بدء امتحانات الشهادة الابتدائية والمعملية للتعليم الفنى بالسويس

تشهد محافظة السويس، اليوم السبت، بدء امتحانات تغطى 233 مدرسة منها 131 مدرسة ابتدائية من بينها 12 مدرسة للفصل الواحد (التعليم المجتمعى)، وتبدأ فيها امتحانات الشهادة الابتدائية موزعة فى 119 لجنة امتحانية يؤدى الامتحان فيها 11706 تلاميذ فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

كما تبدأ متزامنة مع امتحان الشهادة الابتدائية صباح اليوم وعلى مراحل متتالية الامتحانات المعملية للدبلومات الفنية نظامى 3 و5 سنوات ويؤدى الامتحان فيها 5465 من طلاب مدارس التعليم الفنى بالمحافظة وعددها 19 مدرسة موزعين فى 18 لجنة امتحانية بواقع 13 لجنة للتعليم الصناعى، وتشتمل على التعليم المهنى والمزدوج ويتقدم إليها من الطلاب فى نظام 3 سنوات 3995 و297 من الطلاب فى نظام 5 سنوات و4 لجان للتعليم التجارى نظام 3 سنوات ويتقدم إليها من الطلاب 733 طالبا نظام 5 سنوات، ويتقدم فى التعليم الفندقى 45 طالباً وطالبة والتجارى 171 والزراعى 224.

فيما تستمر ليومها الثانى أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية فى 77 لجنة امتحانية تمثل 83 مدرسة إعدادية، يؤدى فيها الطلاب وعددهم 11500 الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية.

وأكد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وضوح أسئلة الامتحانات واتساقها ومعايير الورقة الامتحانية التى أقرتها الوزارة فى وقت لاحق وأشار عبد الحافظ إلى التواجد الأمنى المكثف حول مواقع اللجان لتأمينها وتهيئة أجواء امتحانية.

كما حذر عبد الحافظ فى بيان له بعض أولياء الأمور والتلاميذ والطلاب هواة ممارسة السلوكيات الإجرامية أمام أبواب المدارس متمثلة بعضها فى إشعال الألعاب النارية واستخدام لغة العنف مع أعضاء اللجان الامتحانية والإدارات المدرسية بشكل عام، مؤكداً أن تعاملاً أمنياً جديداً تقرر تطبيقه من اليوم السبت ضد كل هذه السلوكيات الإجرامية الخارجة عن القانون التى تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.

وأضاف عبد الحافظ أن كل معلم أو ولى أمر أو تلميذ أو طالب أو أى فرد فى المجتمع مهما تكن سطوته أو حيثيته يقوم أو يشارك فى عمل يهدد أمن المؤسسة التعليمية فهو مجرم أمام القانون.