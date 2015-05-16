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محافظ الإسماعيلية: الأسبوع المقبل استلام تصميمات مركز الأبنودى الثقافى

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محافظ الإسماعيلية: الأسبوع المقبل استلام تصميمات مركز الأبنودى الثقافى محافظ الإسماعيلية: الأسبوع المقبل استلام تصميمات مركز الأبنودى الثقافى
قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، إنه خلال الأسبوع المقبل سوف يتم عرض التصميمات اللازمة لإنشاء المركز الثقافى، لتخليد اسم الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، وذلك بعد الانتهاء من هذه التصميمات من قبل الدكتور حسين الشابورى أستاذ تكنولوجيا المتاحف، حسب الاتفاق الذى تم فى الأسبوع قبل الماضى، بحضور الفريق مهاب مميش والإعلامية نهال كمال زوجة الابنودى.

وأشار المحافظ، إلى أنه سوف يتم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية، وإنشاء تمثال للشاعر الراحل، بالإضافة إلى مكتبة تضم الدواوين الشعرية والكتابات النثرية للراحل، ومسرحًا مجهزًا لعرض الأعمال الفنية وقاعة محاضرات.

وأكد اللواء ياسين طاهر، أن عبد الرحمن الأبنودى قيمة إبداعية وقامة وطنية كبيرة، وأقل شىء يمكن عمله تخليدًا لاسمه فى محافظة الإسماعيلية التى اختارها أن تكون مقر إقامته الكاملة ودفن بها هو تخليد اسمه بمنارة ثقافية تحمل اسمه، لكى يظل الأبنودى مركز إشعاع للثقافة والتنوير على مدى الأجيال المقبلة.

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مصر 365