للمرأة الحامل.. تجنبى حمامات السباحة للوقاية من العدوى الفطرية والبكتيرية

قد يلجأ الكثير إلى الذهاب لبعض الأماكن للتنزه، نظرا لارتفاع حرارة الجو فى فصل الصيف، والتى من ضمنها الذهاب لحمامات السباحة، التى قد تسبب بعض العدوى وبالأخص للمرأة الحامل.

وهذا ما أشار إليه الدكتور أحمد التاجى، أستاذ أمراض النساء والتوليد، قائلا إن المرأة أثناء الحمل تكون أكثر عرضة للعدوى بالأمراض البكتيرية والفطرية، بسبب ضعف المناعة، فعند استخدامها لحمامات السباحة التى تعد من أكثر المناطق نموا للبكتيريا والفطريات والتى تساعد على زيادة فرصة الإصابة بإلتهابات المهبل، لافتا أن أيضا استخدام الماء بكثرة يساعد على الإصابة بالأمراض الجلدية.

وتابع أن تعرض المرأة الحامل لالتهابات المهبل عند نزول حمامات السباحة بسبب أن الماء يساعد على انتشار البكتيريا والفطريات ووجود نسبة من الكلور تقلل من حموضة المهبل، مما تحدث التهابات مهبلية قد يكون لها تأثير سلبى على صحة الجنين.

وأوصى أستاذ أمراض النساء والتوليد المرأة الحامل بضرورة تجنب نزول حمامات السباحة، وعدم التعرض للماء باستمرار، وفى حالة الإصابة ببعض الالتهابات أو العدوى البكتيرية فيجب اللجوء للطبيب لتلقى العلاج المناسب دون التعرض لأى ضرر على صحة الحامل والجنين.