بعد ظهور بؤر المرض بالأقصر.. تعرف على طرق الوقاية من الملاريا

قال الدكتور أشرف بركات رئيس قسم الأمراض المشتركة بمركز القومى للبحوث، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن أعراض الملاريا تتمثل فى ارتفاع درجة حرارة جسم الإنسان ورعشة تحدث للمصاب مثل أعراض البرد، لافتا إلى أن درجة الحرارة ترتفع ثم تنخفض تلقائيا ثم ترتفع مرة أخرى خلال دقائق وتستمر فى الارتفاع.

وكانت وزارة الصحة قد اكتشفت أمس 50 بؤرة ليرقات الملاريا والبعوض بقرى مراكز إسنا بمحافظة الأقصر.

وأضاف الدكتور أشرف بركات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة ظهور هذه الاعراض على الإنسان فى البداية يتم وضع مرهم مضاد حيوى موضعى ومضاد للالتهاب على مكان لدغة البعوضة ويتناول الإنسان المصاب حبوب مضاد حيوى كإجراء سريع لحين نقله للمستشفى.

ونصح الدكتور أشرف بركات، المتوجهين إلى المناطق التى ظهرت بها بؤر مصابة أو يشتبه فى انتشار المرض بها بتناول أدوية وقائية قبل الذهاب للمنطقة بأسبوع وأثناء تواجدهم بالمنطقة وبعد رجوعهم أيضا بأسبوع لافتا إلى أن تلك الأدوية متوفر بالصيدليات.

وأشار الدكتور أشرف بركات، إلى أن هناك أربعة أنواع من الملاريا منتشرة بالعالم، مؤكدا أن النوع الموجود بمصر حاليا غير مميت ويسهل علاجه ويمكن السيطرة على البؤر التى يوجد بها بالإضافة إلى أنه غير معدٍ وينتقل عبر لدغ البعوضة فقط.

وأكد بركات، على أهمية تطهير وتغطية البرك والمستنقعات التى تنتشر بها اليرقات.

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