ضابط أميركى يقلل من أهمية تقدم تنظيم داعش فى العراق وسوريا

اعتبر الجنرال الأميركى توماس ويدلى الجمعة ان تنظيم داعش ما زال "فى حالة الدفاع" فى العراق بالرغم من سيطرته على اراض جديدة فى الرمادى، والتهديد الذى يمثله على مصفاة بيجى.

وقال الجنرال ويدلى الذى يقود الضربات الجوية للتحالف على تنظيم داعش ان هذا التنظيم حقق فى الماضى "نجاحات كبيرة ولكنها كانت موقتة ولم تستمر لوقت طويل".

واضاف فى مؤتمر بالفيديو مع المراسلين فى واشنطن "نعتقد جازمين ان تنظم الدولة الاسلامية هو فى مرحلة دفاعية فى العراق وسوريا".

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