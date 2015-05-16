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الأمم المتحدة تدين استهداف المناطق السكنية بليبيا

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الأمم المتحدة تدين استهداف المناطق السكنية بليبيا الأمم المتحدة تدين استهداف المناطق السكنية بليبيا
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بأشد العبارات القصف الذى يستهدف الأحياء السكنية فى ليبيا ويتسبب فى إزهاق أرواح مدنية بريئة من بينها أطفال فى بنغازى .

وقالت البعثة، فى بيان أصدرته، مساء أمس إنها تدين بأشد العبارات الممكنة استمرار قصف المناطق السكنية فى ليبيا، بما فى ذلك فى بنغازى وغريان وما نتج عنه من فقدان للأرواح المدنية البريئة ومن ضمنها أطفال.

وأضاف البيان أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون يعرب عن أسفه الشديد لوفاة ما لا يقل عن ثمانى أطفال وإصابة أربعة آخرين بجروح نتيجة لقصف المناطق المدنية فى بنغازى فى مرتيْن مختلفتيْن هذا الأسبوع.

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