وزارة الإسكان: شركة "أرابتك" لم تتراجع عن تنفيذ مشروع "المليون وحدة"

نفى المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ما يتردد حول تراجع شركة أرابتك عن تنفيذ مشروع المليون وحدة، بأنه غير صحيح، موضحًا: "فقط تم تغيير مجلس إدارة الشركة للمرة الثانية، والوزارة فى انتظار رد الشركة على مسودة العقد التى تم إرسالها"، لافتًا إلى أن الوزارة اشترطت ألا تزيد أرباح الشركة عن 7% فى هذا المشروع.

وأوضح المهندس خالد عباس، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن السعر الذى حددته الوزارة للشركة، هو سعر المرافق فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بكل الشركات التى ترغب فى إنشاء وحدات سكنية، سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل.

وحول شكاوى المستثمرين بعدم وجود أراضٍ، أكد أن كل ما يتردد حول ذلك غير صحيح، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت أراضى خلال عامين تضاهى ما تم طرحه خلال عدة سنوات.

وعن ارتفاع سعر المتر، أشار إلى أن المستثمرين هم من يحددون سعر المتر من خلال محاولة البعض برفع سعر المتر فى المزاد، وهيئة المجتمعات ليست السبب فى زيادة سعر المتر كما يدعى البعض.

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