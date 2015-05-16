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أحدث إنتاجات السينما السورية يختبئ "تحت سرّة القمر"

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أحدث إنتاجات السينما السورية يختبئ "تحت سرّة القمر" أحدث إنتاجات السينما السورية يختبئ "تحت سرّة القمر"

الجمعة 15-05-2015 23:52

تستمر عمليّات تصوير فيلم "تحت سرة القمر" في دمشق للمخرج غسان شميط، الذي كتب السيناريو للفيلم أيضاً بالاقتباس عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتبة جهينة العوّام.

وتدور أحداث الفيلم في مطعم شعبي، يجمع عدداً من الشخصيات السورية التي تختلف بانتماءاتها وثقافتها وحياتها، وسط أجواء من التفاهم والمودّة.

ويلعب بطولة الفيلم علا باشا، عبد الرحمن أبو القاسم، وضاح حلوم، لينا حوارنة، فيلدا سمور، لانا شميط، ليا مباردي، سهيل حداد، حسام سكاف، سوزان سكاف، هزار سليمان، مروان أبو شاهين، مجد فضة، مريم علي..

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