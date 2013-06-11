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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستجيب لأهالى بيلا وحى أبودشيش

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستجيب لأهالى بيلا وحى أبودشيش بالصور.. محافظ كفر الشيخ يستجيب لأهالى بيلا وحى أبودشيش

استجاب المهندس سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ، لمطالب أهالى حى أبو دشيش التابعة لمركز بيلا لمطالبهم الخاصة برصف الشوارع الرئيسية بالحى ونقل السوق أو تجميعه فى مكان واحد وتطوير الحى.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس مركز ومدينة بيلا بسرعة عرض مقترحات خطة الرصف بالمركز والمدينة متضمنة الشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى التى تخدم قطاعات عريضة من السكان حتى يمكن تلبية مطالب الأهالى.

كما وجه المحافظ إلى سرعة وإزالة القمامة من الشوارع أولا بأول، خاصة المنطقة التى يوجد بها سوق القرية ودراسة توفير أرض بديلة حتى يمكن نقل السوق إليها منعا للتكدس وسرعة تشجير الشوارع الرئيسية بالقرية خاصة حول المساجد.

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