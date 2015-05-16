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طالب ينتحل صفة ضابط ويدخل قسم شرطة للتوصية على إحدى السيدات بالإسكندرية

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طالب ينتحل صفة ضابط ويدخل قسم شرطة للتوصية على إحدى السيدات بالإسكندرية طالب ينتحل صفة ضابط ويدخل قسم شرطة للتوصية على إحدى السيدات بالإسكندرية
تمكنت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط "مصطفى.خ.ا" 22 سنة طالب بكلية التجارة مقيم شبرا الخيمة محافظة القليوبية، لانتحاله صفة ضابط شرطة مرتدياً الملابس الأميرية الخاصة بالأمن المركزى برتبة ملازم أول وبحوزته طبنجة محدث صوت داخل جراب وبخزينتها 5 طلقات صوت - وعدد 3 كارنيهات باسمه وعليها صورته منسوب صدورها لوزارة الداخلية "مزورين" أثناء حضوره للقسم للتوصية على إحدى السيدات لقيامها بتحرير محضر ضد طليقها.

تم التحفظ على المضبوطات والتنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365