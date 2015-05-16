بالفيديو..برهامى: 5 من الدعوة السلفية ذهبوا إلى "شارع الملحدين" لاستكشافه

قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية إن هناك من يجحد وجود الله، موضحا أن الإلحاد "مرض مستورد وهناك شباب كثر يقعون فى الشرك".

وأضاف "برهامى" فى كلمة مسجلة أذاعها موقع "أنا السلفى" التابع للدعوة السلفية: "قهوة الملحدين وشارع الملحدين، حزب الملحدين مواقع الملحدين قنوات للملحدين شىء عجيب"، مضيفاً: "الأخوة يحكون قصة فى وسط القاهرة عندما عرفوا أن هناك مكان اسمه شارع الملحدين فذهب 5 من إخواننا إليه فرجعوا يقولون ينبغى أن نسمى هذا الشارع شارع الضياع".

وأشار "برهامى" إلى أن أعضاء الدعوة السلفية عندما ذهبوا إلى شارع الملحدين تبين لهم أن الملحدين لهم موعد يتلقون فيها يكون بعد منتصف الليل".

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