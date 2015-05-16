مدير الحماية المدنية بالبحيرة: فحص أبراج الكهرباء المحيطة بمركز الدلنجات

أكد العميد جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالبحيرة، أنه تم تمشيط المنطقة المحيطة بديوان مركز شرطة الدلنجات عقب سماع دوى انفجار على مقربة من مركز الشرطة، ولم يتم العثور على أى آثار لأى انفجار، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه كلف فريقا من خبراء المفرقعات بفحص كل أبراج الكهرباء المحيطة بالمنطقة للتأكد من سلامتها جميعا، وجار الآن تمشيط الأماكن التى بها أبراج الكهرباء.

وكانت حالة من الرعب قد سادت، قبل قليل، بين أهالى مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، عقب سماع دوى انفجار على مقربة من مركز الشرطة، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وانتقل خبراء المفرقعات برئاسة المقدم ياسر سلام وإشراف العميد جمال يس مدير الحماية المدنية وجار تمشيط المنطقة المحيطة بديوان المركز.

وكان اللواء محمد فتحى اسماعيل مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بسماع دوى انفجار بالقرب من مركز شرطة الدلنجات، وعلى الفور خبراء المفرقعات لمكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة للوقوف على أسباب الانفجار.

- انفجار محدث صوت بالقرب من مركز شرطة الدلنجات فى البحيرة

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