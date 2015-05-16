محافظ الوادى الجديد يبحث استعدادات امتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد مساء أمس الجمعة، اجتماعا مهما بحضور اللواء نبيل العشرى مدير أمن المحافظة والمستشار العسكرى ورؤساء المراكز ومديرى "التعليم - الصحة - الإسعاف"، وعدد من التنفيذيين المعنيين لمتابعة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية والعامة وتأمين مدارس المحافظة وسير عملية الامتحانات.

وناقش المحافظ كيفية تأمين خط سير أوراق الامتحانات حتى تصل المحافظة وتخرج منها لتصحيحها بأمان كامل، مؤكدا ضرورة توفير استراحات بكفاءة عالية للمراقبين الوافدين للمحافظة وتوفير مناخ مناسب للطلاب داخل اللجان وتوفير مسعفين بمقار اللجان ووجود سيارات إسعاف خارج مقر اللجان.

وأشار المحافظ إلى ضرورة وجود تشكيلات الانتشار السريع فى محيط المدارس لمواجهة أى بلاغات، ومنع وقوع ضوضاء تؤثر على تأدية الطلاب لامتحاناتهم.

وأوضح اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد أنه أعطى تعليميات لشرطة المرافق ورجال المرور بضرورة إزاله أى إشغالات فى محيط المدارس أو السيارات المتروكة أمام لجان الدبلومات الفنية والصم بالمحافظة والبالغ عددها 12 لجنة بواقع 1836 طالبا.