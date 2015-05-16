محكمة جنح أول أكتوبر تحكم اليوم على حسين فهمى بتهمة سب محمود قابيل

تنطق، اليوم السبت، محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد نظمى، وسكرتارية عمرو عبد العزيز، بالحكم على الفنان حسين فهمى فى اتهامه بسب وقذف الفنان محمود قابيل، وذلك بعد إحالة الدعوى إلى قسم التزييف والتزوير بالطب الشرعى بعد طعن فهمى على صحة الفيديوهات المنسوبة إليه.

كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أحال حسين فهمى إلى محكمة جنح أكتوبر، بعد اتهامه بالظهور فى إحدى القنوات، وتوجيه العديد من الاتهامات للفنان محمود قابيل.

وتقدم الفنان محمود قابيل ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه حسين فهمى بسبه وقذفه على الهواء فى أحد البرامج الفضائية بأن اتهمه فيها بالكذب، وأنه يتربح من الفن، وليس فنانًا بالمعنى التقليدى.